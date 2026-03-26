El BNG pide la reforma integral de la EP-0407 en Borela

El BNG reclamará en el próximo pleno de Cerdedo-Cotobade la reforma integral de la carretera EP-0407 en Borela y mejoras en el vial que conecta con Mirón. La formación denuncia el mal estado de la vía y propone actuaciones como la ampliación de la calzada, la eliminación de curvas y medidas para reforzar la seguridad vial. Además, pide un proyecto más ambicioso en la humanización de la carretera hacia A Graña.