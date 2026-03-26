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El BNG de Lalín exige un plan para arreglar las aceras

Redacción

Lalín

El BNG de Lalín reclama al gobierno local un plan integral para evaluar y reparar el mal estado de las aceras del municipio, tras recoger quejas vecinales por tropiezos, caídas y otros percances derivados del deterioro de los pavimentos urbanos. La formación nacionalista denuncia la existencia de baches, desniveles y falta de mantenimiento en distintos puntos del casco urbano, y sostiene que la situación se ha agravado después de los temporales del invierno.

Su responsable local y próxima concejala, Mari Fernández Sanmartín, critica que el ejecutivo «mire para outro lado, sen atender algo tan básico como a seguridade viaria e o benestar das veciñas e veciños». Advierte de que «ir polo pan en Lalín, segundo a rúa por onde pases, convértese nun deporte de risco». Ante esta situación, llevará una moción al pleno para exigir un estudio detallado del estado de las aceras y la elaboración de un plan de actuación con presupuesto. «Non imos permitir unha caída máis nas beirarrúas», remacha Sanmartín.

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