Bermés celebrará su Pascua el 4 y 5 de abril

La parroquia lalinense de Bermés celebrará el sábado 4 y el domingo 5 de abril su Festa da Pascua. A partir de las 23.00 horas la verbena estará amenizada por el grupo Fuxsión Latina y el gran artista Jorge Ferre, cantante de la formación Karamelo Show. El domingo, la misa solemne será a las 13.00 horas, con procesión y sesión vermú a cargo de A Carballeira de Cercio.