La Voz Kids contacta a Musikenos para sus audiciones

El programa de prime time La Voz Kids se puso en contacto esta semana con la escuela Musikenos para animarles a participar en su próximo proceso de audiciones, tras seguirles la pista en sus recientes actividades.

Tras el éxito del concierto de benjamines y batería celebrado este domingo en el Teatro Principal, continúan llegando las buenas noticias para esta academia musical. Así, desde la dirección animan no solo a su alumnado, sino a todos los músicos de entre 7 y 15 años a que prueben suerte. Los interesados pueden inscribirse en la dirección https://shortaudition.net/LaVozKids12?origin=MDuque o llamar directamente a la organizadora del casting, Marta Duque, en el 676827595.