Sociedad
La Voz Kids contacta a Musikenos para sus audiciones
redacción
A Estrada
El programa de prime time La Voz Kids se puso en contacto esta semana con la escuela Musikenos para animarles a participar en su próximo proceso de audiciones, tras seguirles la pista en sus recientes actividades.
Tras el éxito del concierto de benjamines y batería celebrado este domingo en el Teatro Principal, continúan llegando las buenas noticias para esta academia musical. Así, desde la dirección animan no solo a su alumnado, sino a todos los músicos de entre 7 y 15 años a que prueben suerte. Los interesados pueden inscribirse en la dirección https://shortaudition.net/LaVozKids12?origin=MDuque o llamar directamente a la organizadora del casting, Marta Duque, en el 676827595.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá
- Muere un hombre en el incendio de una vivienda en As Neves
- Davila 21/03/2026