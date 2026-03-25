El Estado transfiere 4,1 millones a los concellos en el primer trimestre

Los ayuntamientos de las comarcas percibieron en total 4.154.013 euros en entregas a cuenta del Estado durante los tres primeros meses del año, según los datos del Ministerio de Hacienda. La mayor cuantía corresponde a A Estrada, con 1.415.770 euros, seguida de Lalín, con 1.319.768 euros.

El reparto de esta Participación en los Ingresos del Estado (PIE) sitúa a bastante distancia a Silleda, que recibió 594.943 euros, mientras que Vila de Cruces alcanzó los 338.130 euros. Por detrás figuran Forcarei, con 163.373 euros; Agolada, con 132.428 ; Rodeiro, con 130.790 y Dozón, con 58.811 euros.

Los datos de Hacienda, que desglosan las aportaciones mensuales para cada administración local, reflejan además que no constan retenciones por incumplimientos, ya que en todos los casos aparecen a cero tanto los reintegros al fondo como la retención por compensación de deudas y otras retenciones. De este modo, la entrega a cuenta neta coincide con la inicial en todos los municipios de Deza y Tabeirós-Montes.

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El grueso de los fondos se concentra en los dos municipios con mayor población del grupo. Entre A Estrada y Lalín suman 2.735.538 euros, más de la mitad del transferido en este primer trimestre. Dozón se mantiene como el concello con menor asignación como es habitual al ser el de menor entidad poblacional de la zona.