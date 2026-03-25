Soutelo de Montes recupera su Ruta de Tapas para Semana Santa después de seis años

La Asociación Sociocultural O Can de San Roque y la hostelería local de Soutelo de Montes recuperan la organización de la Ruta de Tapas por los bares y restaurantes de la localidad, que no se celebraba desde 2018. Ofrecerán una propuesta gastronómica muy atractiva para el turismo asociado a las vacaciones de Semana Santa.

El evento se celebrará desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, en horario de mediodía y noche. Los locales participantes son el Restaurante San Roque, Cafetería Don Carlos, Restaurante Millenium, Bar O’Lagar, Pan de Soutelo 1898, Taberna Os Carteiros y Pan de Soutelo Kalis.

Desde la Asociación Sociocultural coordinan la organización de la actividad, que está financiada por la hostelería loca. Ofertarán una tapa elaborada por 3 euros, (sin incluir la consumición de bebida) y que, además, incentivará la participación con un sorteo de regalos. Aquellos que completen toda la ruta de tapas, siete locales en total, podrán ganar vales para gastar en los negocios organizadores valorados en 30, 20 y 10 euros.

La hostelería local está ultimando las propuestas gastronómicas en las que combinarán recetas tradicionales, productos locales y propuestas de temporada, para que los participantes disfruten de una oferta variada y de calidad. Desde la organización adelantan que para los amantes de la cocina tradicional está prevista una tapa de fabes con almejas al estilo de Eli en el Restaurante Millenium, del 3 al 6 de abril, en horario de mediodía. Para aquellos que prefieren algo fresco y con productos del mar, el Restaurante San Roque ofrecerá ensaladilla con pulpo y gambas los días 2, 3 y 5 de abril, en horario de mediodía y noche. En la Taberna Os Carteiros ofrecerán una fusión de producto local con cocina mexicana, y la tapa será de oreja de Soutelo en taco de maíz con alioli de pimentón, del 2 al 5 de abril, en horario de tard y noche. En el caso de Pan de Soutelo Kalis, quieren sorprender a los clientes con su Santo Pincho de Kalis, del 2 al 5 de abril, en horario ininterrumpido. Finalmente, la Cafetería Don Carlos, Bar O’Lagar y Pan de Soutelo 1898 están ultimando una propuesta que se divulgará durante el fin de semana, completando así el cartel gastronómico.

Todos los participantes podrán valorar la tapa que degustan en cada local mediante un concurso anónimo. El establecimiento que reciba la mejor valoración será galardonado con el Premio a la Mejor Tapa de la Terra de Montes 2026.

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La organización quiere destacar la buena acogida de la iniciativa y esperan una buena participación y afluencia a Soutelo de Montes durante la celebración.