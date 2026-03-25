Silleda pide no cruzar en coche A Ponte da Pedra

El Concello de Silleda ha pedido a la ciudadanía que respete la señalización instalada en A Ponte da Pedra y que evite el paso de vehículos por este enclave mientras continúan suspendidas temporalmente las obras de mejora impulsadas y financiadas por el Xacobeo.

La intervención, en marcha desde hace meses sobre este elemento patrimonial del Camino de Santiago que une las parroquias de Chapa y Negreiros, tuvo que paralizarse después de que se detectasen problemas estructurales que no figuraban en el proyecto inicial. A raíz de esta situación, el Xacobeo trabaja ahora en una modificación técnica para incorporar nuevas actuaciones que garanticen la seguridad de la ponte.

Entre los cambios previstos figura la renovación completa del pavimento, al considerar los responsables técnicos que las piedras actuales no cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para la actuación. Hasta que ese modificado quede aprobado y puedan retomarse los trabajos, se mantendrá la restricción al tráfico rodado.

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Sí continuará permitido, en cambio, el tránsito a pie, por lo que tanto la vecindad como los peregrinos podrán seguir utilizando este paso con normalidad. Desde el gobierno local insisten en la necesidad de extremar la precaución y atender a las indicaciones colocadas en la zona para evitar riesgos innecesarios.