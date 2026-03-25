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Subvenciones

Silleda abre el plazo para las ayudas sociales, culturales y deportivas

Redacción

Silleda

El Concello de Silleda ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones municipales dirigidas a colectivos culturales, clubes deportivos y entidades vecinales y de participación social. La convocatoria fue publicada este martes en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra y las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 24 de abril.

El gobierno local destinará este año un total de 104.100 euros a estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva. De esa cantidad, 35.000 euros se reservan para entidades deportivas, 58.000 para culturales y 11.100 para asociaciones vecinales y de participación social.

Dentro de la partida cultural, el Concello mantiene además asignaciones específicas para la Banda Municipal de Silleda, que recibirá 20.000 euros, y para la Recreativa e Cultural da Bandeira, con otros 15.000.

Las bases y los anexos de la convocatoria pueden consultarse a través de la web municipal, mientras que la presentación de solicitudes deberá realizarse obligatoriamente por sede electrónica, tal y como recogen las propias bases.

Reunión el martes

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Además, el Concello ha convocado a los colectivos interesados a una reunión informativa que se celebrará el próximo martes 31 a las 20.00 horas en el salón de actos de la Casa do Concello, con el objetivo de resolver dudas y explicar con detalle el contenido de la convocatoria.

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