Ensino e tradición
A Semana Verde convoca o segundo concurso sobre feiras tradicionais
O certame, dirixido ao alumnado da ESO, recibirá entrevistas interxeracionais escritas en lingua galega ata o vindeiro 15 de abril
Redacción
A Asociación Feiral Semana Verde de Galicia vén de convocar a segunda edición do concurso ‘Feiras Tradicionais Galegas’, unha iniciativa dirixida ao alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria coa que busca achegar os máis novos á memoria do rural galego a través da conversa cos maiores.
O certame propón a elaboración dunha entrevista interxeracional centrada nas feiras e mercados tradicionais, de xeito que os estudantes recollan en estilo directo as vivencias, lembranzas e anécdotas de avós, avoas ou persoas de idade semellante. Os traballos deberán estar escritos en galego, ser inéditos e ter entre 4.000 e 5.000 caracteres con espazos.
O prazo de presentación permanecerá aberto ata o 15 de abril e cada participante poderá concorrer cun único texto. A convocatoria pretende, ademais de fomentar o gusto pola escrita, incentivar a relación entre xeracións, afondar no coñecemento das orixes e poñer en valor o medio rural e a historia feiral de Galicia.
Os premios entregaranse durante a Feira Internacional Semana Verde de 2026. Haberá tres galardóns económicos de 500, 300 e 200 euros para os mellores traballos, aos que se sumarán premios para os centros educativos dos gañadores, consistentes en saídas didácticas e visitas con obradoiros a distintos espazos culturais.
O relato gañador será publicado no boletín Cultura Rural de xuño de 2026, mentres que os textos finalistas tamén terán difusión nos soportes da entidade organizadora. A entrega de premios servirá, ademais, como marco para unha exposición de fotografías antigas sobre as feiras en Galicia, con especial protagonismo da Semana Verde.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá
- Muere un hombre en el incendio de una vivienda en As Neves
- Davila 21/03/2026