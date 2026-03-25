Ensino e tradición

A Semana Verde convoca o segundo concurso sobre feiras tradicionais

O certame, dirixido ao alumnado da ESO, recibirá entrevistas interxeracionais escritas en lingua galega ata o vindeiro 15 de abril

Redacción

Silleda

A Asociación Feiral Semana Verde de Galicia vén de convocar a segunda edición do concurso ‘Feiras Tradicionais Galegas’, unha iniciativa dirixida ao alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria coa que busca achegar os máis novos á memoria do rural galego a través da conversa cos maiores.

O certame propón a elaboración dunha entrevista interxeracional centrada nas feiras e mercados tradicionais, de xeito que os estudantes recollan en estilo directo as vivencias, lembranzas e anécdotas de avós, avoas ou persoas de idade semellante. Os traballos deberán estar escritos en galego, ser inéditos e ter entre 4.000 e 5.000 caracteres con espazos.

O prazo de presentación permanecerá aberto ata o 15 de abril e cada participante poderá concorrer cun único texto. A convocatoria pretende, ademais de fomentar o gusto pola escrita, incentivar a relación entre xeracións, afondar no coñecemento das orixes e poñer en valor o medio rural e a historia feiral de Galicia.

Os premios entregaranse durante a Feira Internacional Semana Verde de 2026. Haberá tres galardóns económicos de 500, 300 e 200 euros para os mellores traballos, aos que se sumarán premios para os centros educativos dos gañadores, consistentes en saídas didácticas e visitas con obradoiros a distintos espazos culturais.

O relato gañador será publicado no boletín Cultura Rural de xuño de 2026, mentres que os textos finalistas tamén terán difusión nos soportes da entidade organizadora. A entrega de premios servirá, ademais, como marco para unha exposición de fotografías antigas sobre as feiras en Galicia, con especial protagonismo da Semana Verde.

