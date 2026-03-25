Semana das Artes del conservatorio estradense

La fotografía y la música son las protagonistas de las próximas citas que tenemos con el programa de la Semana das Artes Galegas organizada por el Conservatorio Municipal de Música de A Estrada.

Hoy a las 19.00 horas, en el auditorio del centro, el alumnado de sexto curso de grado medio presentarán un trabajo titulado «A música tradicional a través da fotografía». En el exploran nuestra herencia musical desde una mirada artística y documental.

Mañana viernes en el Teatro Principal, también a las 19.00 horas, se cierra el programa con la Orquesta del conservatorio y la música de Marcial del Adalid.

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También hasta mañana, en la Casa da Música, continúa abierta la exposición fotográfica de Aroa Martínez.