Artes
Semana das Artes del conservatorio estradense
A Estrada
La fotografía y la música son las protagonistas de las próximas citas que tenemos con el programa de la Semana das Artes Galegas organizada por el Conservatorio Municipal de Música de A Estrada.
Hoy a las 19.00 horas, en el auditorio del centro, el alumnado de sexto curso de grado medio presentarán un trabajo titulado «A música tradicional a través da fotografía». En el exploran nuestra herencia musical desde una mirada artística y documental.
Mañana viernes en el Teatro Principal, también a las 19.00 horas, se cierra el programa con la Orquesta del conservatorio y la música de Marcial del Adalid.
También hasta mañana, en la Casa da Música, continúa abierta la exposición fotográfica de Aroa Martínez.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá
- Muere un hombre en el incendio de una vivienda en As Neves
- Davila 21/03/2026