Savianova pide mantener la cesión del uso de la Caseta da Freixeira

La Asociación Savianova da Carballeira presentó el pasado lunes un recurso de reposición contra Belén Cachafeiro, alcaldesa y presidenta de la Xunta de Goberno Local del Concello de Forcarei, acuerdo que adoptó el pasado 18 de febrero de 2026, por el que declaró la nulidad de la cesión del uso de la Caseta da Freixeira y su reversión a la plena disposición municipal, concediendo un plazo de un mes para presentar recurso de reposición.

En el escrito, la asociación solicita la revocación íntegra del acuerdo municipal y la declaración de validez de la cesión aprobada mediante decreto de alcaldía el 30 de junio de 2025, que le otorgaba el uso del inmueble por un período inicial de diez años.

El recurso fundamenta su oposición en la consideración de que no concurren las causas de nulidad de pleno derecho alegadas por el Concello. En particular, sostiene que no existió incompetencia manifiesta del órgano que dictó la resolución, al contar la decisión con un informe jurídico previo que atribuía la competencia a la Alcaldía.

El documento defiende que el procedimiento seguido para la cesión fue completo, al incluir solicitud formal, incoación del expediente, informe técnico y resolución motivada, por lo que no se puede considerar que se prescindiese total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

El recurso también señala la existencia de informes contradictorios dentro del propio expediente administrativo, interpretando esta circunstancia como indicativa de que la supuesta ilegalidad no era clara ni evidente.

Noticias relacionadas

Además, la asociación cuestiona el uso de la revisión de oficio por parte de Belén Cachafeiro, al entender que se trata de un mecanismo de carácter excepcional que debe reservarse para supuestos de nulidad radical, y no para revisar decisiones susceptibles de interpretación.