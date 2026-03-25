La RAE custodia un manuscrito inédito de Alfonso Frade Gómez, fallecido a los 24 años

Dicen que lo que no ocurre en un año ocurre en un día y lo que no sucede en cuarenta puede pasar en apenas los segundos que le llevó a Nicolás Pérez Frade escribir, en el buscador de una herramienta de inteligencia artificial, el nombre de su tío, Alfonso Frade Gómez. Lo hizo a instancias de su abuela Marisa, asombrada por todos los datos y curiosidades que habitualmente su nieto le mostraba en la red, que aquella vez quiso probar suerte con el nombre de su hijo, fallecido en 1989 con tan solo 24 años.

Alfonso Frade Gómez en 1986. / Cedida

La respuesta que empezó a generarse en la pantalla del móvil los dejó sin palabras y, siguiendo varias referencias bibliográficas, llegaron hasta el archivo de la Real Academia Española (RAE), donde figura registrado un manuscrito de Alfonso Frade Gómez con el título de Ebrio de ira, integrado en los fondos bibliográficos personales del poeta, filólogo y crítico literario Dámaso Alonso.

Dirección en la carta enviada a Dámaso Alonso. / Cedida

Tras este hallazgo tan fortuito como inesperado, la familia se puso en contacto con la RAE para confirmar la información. Desde el primer momento, según relatan, fueron atendidos tanto por teléfono como por correo electrónico por la propia directora de la biblioteca de la institución, la hispanista Pilar Egoscozábal Carrasco, para quien solo tienen palabras de agradecimiento por el trato y las atenciones recibidas.

Remite de la misiva. / Cedida

Después de concertar una cita, la familia viajó a Madrid hace unos días para realizar una consulta presencial, concretamente en la Sala Dámaso Alonso, uno de los espacios en los que se conserva el legado del escritor y filólogo, que fue, además, director de la RAE. «Fue una experiencia de profunda emoción, sobre todo para nuestra madre, Marisa», resumen las hermanas Carmen y Merche. El hermano mayor, José Luis, no pudo asistir a la visita.

Ebrio de ira es un poemario mecanografiado, fechado entre 1981 y 1983. Contiene 55 hojas, reúne un total de 45 poemas e incluye un prólogo de su amigo Xosé Villar López, de Silleda. Según trasladó a la familia la dirección de la Biblioteca de la RAE, el hecho de que Dámaso Alonso decidiera conservarlo e incorporarlo a su legado personal habla de la calidad literaria del texto y de la sorprendente madurez poética que encierran unos versos escritos cuando su autor apenas tenía 17 años.

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La reciente localización de su manuscrito en la Biblioteca de la RAE ha supuesto para su familia una sorpresa inmensa, y poder tenerlo entre las manos, en el mismo lugar en el que quedó custodiado durante décadas, una de las experiencias más intensas y emotivas que recuerdan haber vivido de forma conjunta. «Es una forma hermosísima de honrar y recordar la memoria de nuestro Alfonso, y queremos completarla con la publicación de Ebrio de ira, tal y como era su deseo», concluyen.