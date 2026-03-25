El PSOE anuncia 685.000 euros para obras en la N-640

El estado de la N-640 a su paso por A Estrada vuelve a centrar el debate político local. En esta ocasión, las tensiones se producen entrel el PSOE y el BNG. Concretamente, el portavoz socialista, Luis López Bueno, anunció que el Gobierno central ejecutará «próximamente» obras de reparación de emergencia en esta vía, con una inversión de 685.000 euros. Los trabajos, incluidos en un plan extraordinario motivado por los daños provocados por las lluvias de los últimos meses, abarcarán el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 190+800 y 206+200, una vez finalicen las actuaciones actualmente en marcha en el término municipal de Cuntis.

López Bueno calificó la intervención como «muy esperada» y aseguró que será «incluso más ambiciosa que la realizada en 2025», subrayando además que la partida asignada a A Estrada es «algo superior» a la destinada a Cuntis. El dirigente socialista considera que la cuantía permitirá abordar los principales desperfectos de un firme «que lamentablemente no son pocos», especialmente tras los temporales de enero y febrero.

Asimismo, avanzó que continuará reclamando una actuación integral en la carretera, además de mejoras en seguridad vial que, según indicó, ya han sido trasladadas al Ministerio para puntos como el casco urbano, Liñares o O Sol. También instó al alcalde, Gonzalo Louzao, a impulsar otras intervenciones pendientes en la red viaria local y autonómica.

El portavoz socialista criticó la actitud del regidor y del BNG, a quienes acusó de «no mover un solo papel ni hacer una sola llamada» para impulsar estas actuaciones, reprochándoles además un uso político de la situación.

Frente a esta visión, el BNG local, a través de su portavoz, Xoán Reices, denunció el «desprecio absoluto» del Ministerio de Transportes hacia la situación de la N-640 y criticó la falta de avances en la reforma integral de la vía, aprobada en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso en marzo de 2024.

Reices calificó de «delirante e insultante» la respuesta del Ejecutivo, al considerar que evita concretar plazos y no da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por su formación. En este sentido, censuró que el Gobierno remita a proyectos en otros municipios, como la variante de Caldas de Reis, sin aclarar el futuro de la travesía estradense.

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Así, el BNG insiste en la necesidad de medidas urgentes ante el deterioro del firme, con baches y tramos degradados que afectan a la seguridad de conductores y peatones. Además, reclama actuaciones de humanización en la travesía urbana, la implantación de medidas de calmado del tráfico y avances reales en el proyecto de la variante.