La Praza de Galicia de A Estrada recupera la conexión vial: reapertura al tráfico este viernes

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, anunció la fecha y hora para la recuperación del tráfico en las vías afectadas por las obras de peatonalización y reforma de la Praza de Galicia, en concreto en las calles 56, San Paio y Pérez Viondi. «Dixemos días atrás que queriamos abrir esta contorna ao tráfico antes da Semana Santa e hoxe podemos confirmar que será xa este venres, ás 14.00 horas, cando quede restablecida definitivamente a circulación», señaló el regidor, destacando que esta reapertura permitirá restablecer la conexión entre la Praza de Galicia y las calles Peregrina y Avenida de América.

«Imos restablecer a normalidade no tráfico», afirmó el alcalde, quien puso en valor el avance de los trabajos pese a las condiciones meteorológicas adversas. «A obra vai dando pasos axigantados e eu quero agradecer á empresa Taboada y Ramos que durante o tempo de tantas chuvias avanzou sen parar en ningún momento», indicó, antes de añadir: «e quero agradecer tamén a todo o comercio e hostalería local que, nese entorno da Praza de Galicia estiveron prexudicados puntualmente, porque as obras hai que facelas e os cortes de tráfico foron inevitables».

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Louzao explicó que la actuación entra ahora en su fase final, con el empedrado de la superficie de la plaza como uno de los próximos pasos. A ello se sumarán los trabajos de ajardinamiento, la instalación de la fuente y la iluminación, incluyendo la emblemática Farola que da nombre popular al espacio. «Afrontaremos así o último mes e medio de obras, que van levarnos ata mediados do mes de maio», concluyó.