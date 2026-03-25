Un octogenario se sale de la vía en el Alto da Cruz de A Estrada

Un octogenario sufrió hoy miércoles un aparatoso accidente en el kilómetro 208 de la N-640. En concreto, el suceso tuvo lugar en el Alto da Cruz, justo en el límite entre a Estrada y Cuntis. Por causas que se desconocen el coche, un Ford Focus, se salió de la vía y acabó dando la vuelta. En el lugar se personaron efectivos de Emerxencias que tuvieron que ayudar al conductor a salir del vehículo al quedar bloqueada su puerta. En el lugar también se personaron efectivos de Protección Civil de Cuntis y Tráfico. Una ambulancia del 061 trasladó al octogenario al centro de salud para su evaluación. El vehículo sufrió graves daños.