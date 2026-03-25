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Pleno municipal

El nuevo gobierno de Agolada costará 109.000 euros al año

PAyJ diseña un presupuesto de casi 3 millones, de los que 573.000 proceden de impuestos

El gobierno local de Agolada, tras la toma de posesión de Óscar Val. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El gobierno local de Agolada, tras la toma de posesión de Óscar Val. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Agolada

La corporación de Agolada celebra este viernes (17.00 horas) un pleno ordinario en el que, además, dará a conocer la nueva organización de concejalías, tras la dimisión de Luis Calvo como regidor y la entrada de Isabel Alba Gómez. PAyJ mantiene una dedicación exclusiva (la del regidor) y cuatro parciales, que tendrán un coste anual de 109.047 euros, entre las retribuciones totales (81.806) y las cotizaciones a la Seguridad Social (27.241).

Óscar Val, el nuevo alcalde, tendrá un salario base de 31.227 euros al año, así como 5.204 en pagas extra. Son, en conjunto, 36.432 euros, que suben a los 48.564 al tener en cuenta la cotización a la Seguridad Social. Supera en poco más de 2.000 euros al de su antecesor, 46.393, aprobados en el presupuesto de 2025. Val, además, conservará la concejalía de Medio Ambiente, de modo que cede Ocio e Mocidade a la nueva edil, Isabel Alba Gómez. Esta concejala es la única sin sueldo y estará además al frente de Sanidade, que antes llevaba José García Roibás.

Pedro García continúa como segundo teniente de alcalde y su dedicación parcial será de 17.563 euros ( 15.054 en retribuciones y 2.509 en extras), que suben a los 23.412 euros en bruto. García Casares mantiene sus áreas de Infraestruturas, Vivenda e Industria. Las otras tres dedicaciones, de 9.269 euros netos (7.945 más 1.324 en pagas extra), que pasan a 12.356 en bruto, son para Mari Cruz González, Margarita Varela y y José García Roibás, que no cobró durante el segundo mandato de Calvo.

Margarita Varela será la primera teniente de alcalde y a Políticas Sociais y Ensino añade Facenda, el área que llevaba el anterior regidor. José García Roibás, el tercer teniente de alcalde, repite como edil de Deportes, Infancia y Medio Rural, y Mari Cruz González mantiene Cultura, Turismo, Promoción do Emprego e Artesanía. El presupuesto reserva 36.569 euros para la plaza de secretaria particular de la Alcaldía.

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Gastos

Como en cualquier presupuesto, el apartado de personal se come buena parte de la cuantía total. Este año, de los 2,97 millones de euros de presupuesto, 1,34 millones irán a personal. Las inversiones reales precisan 774.983 euros, apenas por encima de los 754.448 de gastos corrientes en bienes y servicios. No se destina nada a un fondo de contingencia para gastos imprevistos o sin financiación. En el estado de ingresos, esos 2,97 millones totales procederán sobre todo de transferencias corrientes de otras administraciones (1,33 millones), de transferencias de capital (719.386) y de impuesto, entre los 573.726 de tributos directos y los 35.000 de indirectos.

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