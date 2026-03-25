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Exposición

Muestra de Maxolotl en el Centro Cultural Vista Alegre

redacción

Silleda

El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira acoge a partir de este viernes la exposición de pintura denominada «Maxolotl. De relación de caricatura a relación con Galicia» comisariada por Carlos Santos. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y la muestra se podrá visitar a partir de entonces, de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

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