Muestra de Maxolotl en el Centro Cultural Vista Alegre

El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira acoge a partir de este viernes la exposición de pintura denominada «Maxolotl. De relación de caricatura a relación con Galicia» comisariada por Carlos Santos. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y la muestra se podrá visitar a partir de entonces, de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 20.00 horas.