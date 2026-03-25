Medio Rural distribuye en Lalín los recursos de prevención y extinción

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, hizo entrega en Lalín de nueva maquinaria para el dispositivo de lucha contra el fuego. Se trata de seis máquinas hidrostáticas polivalentes, que realizan tareas de prevención y extinción, y tres vehículos motobomba. El acto, con presencia del alcalde de Lalín, José Crespo, se llevó a cabo en las dependencias de la consellería en el polígono industrial de Botos.

Gómez señaló que la compra de esta equipamiento ascendió a los 3,1 millones de euros y estuvo cofinanciada en un 60% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Destacó también que esta entrega se complementa con cursos de formación teórico-práctica para el personal encargado de lo manejo de la maquinaria. Dijo que estas nuevas herramientas contribuirán en la ejecución de tareas preventivas y en la reducción de los daños que puedan ocasionar los incendios forestales, al tiempo que se garantiza una mejor seguridad del personal del dispositivo.

En el caso de las máquinas hidrostáticas polivalentes, estos vehículos van a permitir realizar tanto trabajos preventivos de desbroce, al incorporar un brazo lateral con disco de corte, así como un soplador de aire para limpieza en calzadas y zanjas. Y se podrán emplear en extinción al contar con un depósito de agua con capacidad de más de 3.400 litros, con bomba de impulsión, lanza, tomas para mangueras y un sistema proporcionador de retardante. En cuanto a las motobombas, se emplearán en labores de extinción gracias a sus 4.200 litros de capacidad útil de agua y su sistema de autoprotección perimétrica con dos circuitos independientes. Al mismo tiempo, incluyen cuatro cámaras con visión de 360 grados.

A mayores, aseguró que por parte del Gobierno gallego se seguirá trabajando en esta línea y que el viernes será presentada ante el Consello Forestal la nueva actualización del Pladiga 2026. Recordó las novedades de este documento que fueron adelantadas por el titular del ejecutivo autonómico. En relación con los medios materiales, a los 18 lotes de maquinaria pesada desplegados, se sumarán 16 nuevos bulldózeres para labores preventivas. En medios aéreos, se incorporarán dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación y un helicóptero pesado. En total, serán 24 las aeronaves de la consellería.

Gómez subrayó que la Xunta seguirá avanzando en la mejora de las infraestructuras con actuaciones en las bases aéreas ya existentes y en la construcción de otras nuevas, como es el caso de la de Lalín que «avanza a bo ritmo», o el aeródromo de Valga. Se incorporarán al dispositivo 42 nuevas brigadas -de cuatro componentes- en la época de alto riesgo, y se reforzará la Unidade de Directores de Extinción, especializada en el nuevo tipo de fuegos, pasando de 6 la 15 componentes.

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Se diseñará una nueva aplicación móvil para que la ciudadanía pueda alertar de una forma más sencilla sobre los incendios. También se ampliará el número de cámaras de videovigilancia hasta llegar a 241 en 111 puntos, un 30% más, y se incorporará la inteligencia artificial al sistema interno de gestión, que permitirá la detección automática e inmediata de humo y focos iniciales del incendio. Y habrá tres dones en zonas de difícil acceso o sin cobertura para las cámaras.