ExpoMunicipal y Enerxétika echan a andar en Silleda

La Feira Internacional de Galicia acoge desde hoy, miércoles, hasta el viernes una nueva doble cita ferial con la celebración de Enerxétika y ExpoMunicipal. La inauguración oficial está prevista para las 16.00 horas, con participación del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes y presidente de la Fundación Semana Verde de Galicia, Diego Calvo Pouso.

Enerxétika alcanza su quinta edición convertida en un escaparate de referencia para las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Entre sus principales atractivos figuran el Salón de la Innovación Enerxétika, con propuestas de vanguardia en energía sostenible, y un espacio dedicado a vehículos eléctricos y combustibles alternativos, además de jornadas técnicas y actividades divulgativas.

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ExpoMunicipal celebra su segunda edición con un enfoque centrado en ofrecer soluciones para unos ayuntamientos más eficientes, accesibles, seguros y respetuosos con el medio ambiente. La feria incluirá expositores, encuentros profesionales y sesiones sobre ahorro energético, economía circular, gestión ambiental, zonas verdes y nuevas herramientas para la modernización de los servicios municipales.