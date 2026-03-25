El Europeo de A Estrada reúne a 150 pilotos de catorce nacionalidades

A Estrada acogerá del 12 al 18 del mes de abril la quinta edición de la prueba que abre el Campeonato de Europa de Rallye Raid de Orientación, el Adventure Galicia. A solo unas semanas para que los pilotos comiencen a tomar la zona deportiva estradense, la organización de la carrera mantuvo ayer una reunión con el departamento de Deportes para ultimar algunas cuestiones y las sensaciones en estos momentos no pueden ser mejores. La prueba contará con más pilotos que nunca, ha aumentado su internacionalización con inscritos de catorce nacionalidades, cuenta con más mujeres y con más «dakarianos» en su parrilla de salida y presenta un recorrido de más de 1.600 kilómetros que supondrá un reto a la altura de su nivel.

En el año 2022 A Estrada apostó por una carrera atípica que venía avalada por pilotos locales como Javier Campos y por la empresa gallega Adventure. Aquella primera carrera contaba con cuatro jornadas y 450 kilómetros, en una especie de vuelta a Galicia que reunió a pilotos gallegos y algunos llegados de diferentes puntos de España. La idea no salió mal y la organización, con el respaldo del Concello, decidió dar el salto al Europeo. Cuatro años después, la prueba gallega es un referente a nivel europeo, rivalizando con históricos como el Hellas griego.

Esta consolidación se debe en gran medida a un trabajo que comienza nada más acabar la carrera y que obliga por ejemplo a obtener los permisos de más de 200 comunidades de montes de toda Galicia y más de 50 concellos. «Ya está casi todo listo, solo faltan los últimos permisos. Una vez estén, viene la parte fácil. Lo de los papeles es lo más sacrificado de todo esto», reconocía ayer el director de carrera Javier Quintas.

Su reunión de ayer con el técnico de Deportes tenía un objetivo principal, habilitar un espacio para los 150 inscritos. Esta cifra dobla la registrada en la primera edición de esta carrera. «Ahora mismo me acaba de llamar una chica para apuntarse pero ya no podemos meter a más. Los que llaman ahora ya se quedan en lista de espera, porque siempre hay alguno que se cae a última hora», explica. Finalmente, para dar cabida a todos se ha decidido utilizar los aparcamientos del Coto Ferreiro, tanto el frontal como el trasero. También se acordó que la presentación del evento se lleve a cabo en la zona deportiva y no en la plaza del Concello, para evitar a los pilotos tener que desplazarse.

Quintas apuntó que la prueba con base en A Estrada será la más internacional hasta ahora, con un 60% de participantes llegados del extranjero. Hay inscritos pilotos de Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía, Alemania, San Marino, Portugal y Andorra, además de España. Desde la organización destacaron el aumento de pilotos con experiencia en el Dakar, además de la mayor presencia de mujeres.

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El Adventure Galicia contará este año con 1.600 kilómetros, en la que será su edición más larga hasta ahora. La carrera se dividirá en seis jornadas, comenzando el lunes 13 de abril y finalizando el sábado 18. «Tenemos una buena kilometrada por delante, con dos días de más de 300 kilómetros y también duro, con mucho tramo por monte», explicó el piloto estradense Javi Campos al analizar el trazado.