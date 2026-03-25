El centro de día abre las puertas por su aniversario

El Centro de Día municipal de A Estrada celebrará este miércoles su séptimo aniversario con una jornada de puertas abiertas dirigida a toda la ciudadanía. El servicio, gestionado por la Agadea, está ubicado en la primera planta del edificio del Novo Mercado y atiende actualmente a 26 usuarios en horario de 09.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes.

La iniciativa permitirá conocer de cerca el funcionamiento de este recurso asistencial y facilitará el acceso a aquellas personas interesadas en este tipo de servicios. Las visitas se organizarán en dos turnos, de 10.30 a 12.30 y de 16.00 a 18.30 horas, e incluirán la participación en actividades terapéuticas y dinámicas grupales orientadas a la estimulación cognitiva, física y social, mostrando el trabajo profesional que se desarrolla diariamente con las personas usuarias.

En la actualidad, 15 usuarios acuden en jornada completa y otros 11 lo hacen en régimen de media jornada. El perfil es diverso, con edades comprendidas entre los 60 y los 100 años, lo que refleja la amplitud de necesidades a las que da respuesta el centro. Parte de ellos utiliza el servicio de transporte adaptado que facilita la entidad gestora para los desplazamientos entre sus domicilios y las instalaciones.

El recurso ha ampliado recientemente su capacidad hasta las 40 plazas, un incremento que busca responder a la creciente demanda existente en el municipio. Las personas interesadas en acceder pueden dirigirse directamente a la entidad o gestionar su incorporación a través del departamento municipal de Servizos Sociais, desde donde también se realizan derivaciones de usuarios a este servicio.

El alcalde, Gonzalo Louzao, visitará las instalaciones a las 11.00 horas, acompañado por la concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, y la presidenta de Agadea, Isabel Gey, en un acto en el que también participarán usuarios y familiares.

El centro ofrece servicios integrales que incluyen comedor, programas de rehabilitación mayor y menor, atención de fisioterapia y prestaciones externas como podología o peluquería, configurando una atención multidisciplinar. Desde la entidad gestora se subraya la relevancia de este tipo de iniciativas para «visibilizar el papel de los cuidados», promover el envejecimiento activo y ofrecer apoyo a las familias, al tiempo que se facilita un espacio de encuentro y convivencia para las personas mayores.

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La actividad conmemorativa diseñada con motivo de este aniversario está abierta a todos los vecinos, con especial atención a personas mayores y familiares que deseen conocer de primera mano los recursos de atención y acompañamiento disponibles en el municipio.