Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga médicosPuerto de Vigo, líder en automociónERE Stellantis VigoMultas Agresión SanitariosManuel BragadoFernando Franco, Vigués Distinguido
instagramlinkedin

Gala

Casalderrey acude a los Mestre Mateo

Casalderrey acude a los Mestre Mateo |

Casalderrey acude a los Mestre Mateo |

El profesor del IES Aller y crítico de cine, Severiano Casalderrey, acudió el pasado fin de semana a la gala de los Premios Mestre Mateo celebrada en Lugo. Casalderrey no dudó en posar junto al equipo de 360 curvas, la cinta que consiguió el galardón al Mejor Documental en la cuarta edición del certamen, en especial con la estradense Ariadna Silva.

TEMAS

Tracking Pixel Contents