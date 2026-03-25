Casalderrey acude a los Mestre Mateo

El profesor del IES Aller y crítico de cine, Severiano Casalderrey, acudió el pasado fin de semana a la gala de los Premios Mestre Mateo celebrada en Lugo. Casalderrey no dudó en posar junto al equipo de 360 curvas, la cinta que consiguió el galardón al Mejor Documental en la cuarta edición del certamen, en especial con la estradense Ariadna Silva.