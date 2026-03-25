La carpa del Salmón contará este año con mayor dimensión

El Concello de A Estrada volverá a apostar este año por la instalación de una carpa de gran formato en la Praza da Constitución, junto al consistorio, como eje central de su programación cultural y festiva. Si bien este dato ya lo había publicado FARO hace unas semanas, ahora el gobierno local ha comunicado que la instalación tendrá mayores dimensiones, y confirma que albergará diferentes eventos culturales durante varias semanas.

El alcalde, Gonzalo Louzao, confirmó que la programación ya está cerrada y que la carpa se instalará el 15 de mayo, permaneciendo en la plaza hasta el 7 de junio. Aunque evitó detallar el contenido, avanzó que concentrará una oferta «amplia, variada y pensada para estradenses de todas las edades».

El regidor explicó que el objetivo es que este espacio funcione como «un auténtico catalizador de la actividad cultural a pie de calle», concebido como punto de encuentro ciudadano y como un contenedor dinámico que acerque la programación a la población.

Tras el éxito de la edición anterior, el Concello introducirá mejoras en la infraestructura. Como se mencionaba anteriormente, el alcalde informó de que se prevé una carpa de mayores dimensiones que permita ampliar el aforo y adaptarse mejor a las distintas actividades.

Entre las principales citas que se celebrarán en este recinto destaca, como no puede ser de otra forma, la Festa do Salmón, que tendrá lugar el domingo 17 de mayo y coincidirá con el Día das Letras Galegas, aunque contará con actividades previas los días 15 y 16. También la Feira da Sidra, que está programada para el 6 de junio.

Louzao subrayó la buena acogida de esta iniciativa en su primera edición, destacando la posibilidad de ofrecer una programación amplia durante varios días con un coste contenido. Asimismo, incidió en que la instalación coincide con la llegada del buen tiempo, lo que favorece la vida en la calle y la creación de ambiente.

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«No es solo una infraestructura, sino un verdadero contenedor cultural», afirmó el mandatario, quien avanzó que serán cuatro fines de semana con actividades dirigidas a públicos diversos.