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Carmen Pazos celebra 102 años arropada por familia y autoridades

Carmen Pazos celebra 102 años arropada por familia y autoridades

Carmen Pazos celebra 102 años arropada por familia y autoridades

Carmen Pazos Moreda celebró en la residencia de mayores de Ponte su 102º cumpleaños rodeada de su familia y del personal del centro. La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y la concejala de Benestar, Ángela Troitiño, visitaron a la centenaria, nacida en Vila de Cruces y residente durante años en la parroquia de Saídres, antes de ingresar en este centro gestionado por Vitalar. Pese a algunos achaques de salud, recibió con ilusión las felicitaciones. Las representantes municipales le entregaron un ramo de flores en nombre de todo el vecindario de Silleda.

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