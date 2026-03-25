¿Quién es Alfonso Frade, el silledense en la RAE cuatro décadas después de su muerte?

Casi cuatro décadas después de su muerte, con solo 24 años, la familia de Alfonso Frade Gómez acaba de descubrir un manuscrito que le ha hecho un hueco a este silledense en la biblioteca de la Real Academia Española (RAE). Son 45 poemas agrupados bajo el título Ebrio de ira que él mismo envió por carta al escritor, filólogo y crítico literario Dámaso Alonso y que este conservó entre su legado.

La familia de Alfonso Frade, con la directora de la Biblioteca de la RAE, en la Sala Dámaso Alonso. / Alberto Pérez

Hijo de Raúl y Marisa, emigrantes en el País Vasco, Alfonso Frade Gómez regresó con su familia a la parroquia de Ponte (Silleda) cuando tenía 10 años. Era el segundo de cuatro hermanos: José Luis, Carmen y Merche. Quienes lo trataron en la adolescencia y en la juventud recuerdan su especial sensibilidad, su gusto y talento para la escritura, así como su interés por la lectura siendo todavía muy joven. «Iba a todas partes con un cuaderno y un bolígrafo en la mano, incluso cuando lo mandaban ir a por leña, y siempre leyendo libros; llenó la casa de libros», cuenta su madre.

Junto con Xosé Villar, José Bahamonde, Pablo García, Toño Paz, Araceli Costoya y otros jóvenes de Silleda, formó parte de una generación que en la década de los 80 impulsó distintas iniciativas culturales, como la revista El sarcoranfe sarnoso, en la que publicaban sus creaciones literarias y gráficas. Colaboró también en Abrente, otra publicación local fundada por Toño González Abal.

Noticias relacionadas

En el año 1985 Alfonso se trasladó a Madrid, donde su interés por abrirse camino en un mercado editorial muy distinto al actual fue en aumento, y la búsqueda de una oportunidad a través de un «padrino literario» lo llevó a entrevistarse con Antonio Gala, tal y como él mismo había contado en su casa. A los pocos meses de llegar a la capital le diagnosticaron leucemia y falleció cuatro años después, en febrero de 1989, con 24 años, en Ponte, en cuyo cementerio parroquial está enterrado.