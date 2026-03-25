Energía Rural
La AED aborda en Lalín el potencial del biometano
Redacción
La Asociación de Empresarios de Deza (AED) celebra hoy, miércoles 25 de marzo, la jornada ‘Transición energética en el sector agroganadero. Potencial del biometano en la comarca de Deza’. Tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en el Hotel Spa Norat Torre do Deza, en el parque empresarial Lalín 2000.
El acto servirá para analizar las oportunidades que ofrece el biometano para el sector agroganadero de la comarca, así como su encaje en los procesos de transición energética. La apertura correrá a cargo del presidente de AED, David Campos, tras la recepción de invitados prevista para las 11.00 horas.
Miriam Armesto, directora de Comunicación y Sostenibilidad de IAM Carbonzero, abre con una intervención centrada en el contexto, la evolución y la proyección del sector del biometano. Óscar García, director de Desarrollo de la compañía, expone el potencial de este recurso en Deza. Sigue una ponencia de Rafael Berrocal, responsable de Ingeniería y Procesos de IAM Carbonzero, sobre la valorización de los purines y sus derivados, como el digestato, el biofertilizante y el CO2. El encuentro concluye con un turno de preguntas.
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- Davila 21/03/2026