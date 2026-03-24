La Xunta destinará 1,4 millones al albergue de Dozón

La Xunta destinará 1,4 millones a la construcción de un albergue de peregrinos en Dozón, proyecto que saldrá a licitación en próximas fechas. Esta fue una de las propuestas que se abordaron ayer en el consejo del gobierno gallego. La instalación, que se sumará a la red pública de albergues del Xacobeo, contará con un total de 58 plazas.

El equipamiento se pondrá en marcha en la antigua casa rectoral de San Salvador do Castro, que constituye un ejemplo destacado de arquitectura tradicional gallega y del patrimonio vinculado a la vida parroquial. Está situada en un tramo de la Vía de la Plata y su rehabilitación como albergue de peregrinos representa la puesta en valor de la edificación. El proyecto prevé respetar elementos originales como muros de piedra o la escalera al tiempo que se incorporan soluciones contemporáneas. Se consolidarán los muros de piedra y se construirá una nueva cubierta, recuperando las vigas de madera y manteniendo la antigua cocina de leña de la planta alta, que se trasladará de lugar para ganar espacio.

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Para instalar las camas se construirá un nuevo volumen, integrado con el original y sobre los restos de un muro de cantería que conserva un arco de piedra. La obra, que se prolongará durante 12 meses, saldrá a concurso en abril y por tanto Dozón podría estrenar este albergue para el Xacobeo del próximo año 2027.