Francisco Vilariño: «Foi unha honra, intentei facer política na defensa do interese xeral»

El histórico del nacionalismo lalinense Francisco Vilariño Taboada ha presentado este martes su dimisión como concejal. Una marcha que se produce un mes después de que su compañera en el grupo municipal Ariadna Fernández González tomase la misma decisión para centrarse en exclusiva en su labor como parlamentaria autonómica del BNG.

«Seguro que tiven erros e agardo que tamén acertos, máis se de algo estou profundamente satisfeito e orgulloso é do cariño que sempre sentín dos compañeiros en compañeiras de Lalín», afirma Vilariño na súa despedida publicada en redes sociais. «Gratitude eterna para a xente que co seu voto aposta por nós, mais tamén da que non o fixo e, aínda así, amosou un evidente respecto que para o meu entender é moi importante en política».

El nacionalista asegura que se marcha muy «tranquilo», dejando al BNG de Lalín en su «mellor momento, cunha numerosa militancia, implantación, cohesión e gañas de conquistar o futuro». Y concluye su despedida con un mensaje de «eterna gratitude»: «Sempre estarei a disposición do que a miña organización política e os meus compañeiros e compañeiras precisen de min».

«Voume moi tranquilo porque deixo de ser concelleiro no mellor momento do BNG de Lalín, cunha numerosa militancia, implantación e cohesión e gañas de conquistar o futuro para facer realidade ter un goberno nacionalista». Gracias fue una de las palabras más utilizadas por un político que, afirma, «penso que non solo tratei de representar ao meu partido, senón facer política na defensa do interese xeral».

Vilariño asegura que, en una jornada que cargó el teléfono móvil tres veces, recibió el afecto de amigos, compañeros y los líderes de las demás fuerzas políticas, entre otros. Con aciertos y errores, sostiene que quizá su mayor virtud ha sido siempre el trabajo constante para atender las necesidades de sus vecinos. «Necesito coidar e coidarme, pero sempre estarei a disposición da miña organización política e do que os meus compañeiros precisen», dice.

¿Por qué ahora?

La salida de Vilariño ha sorprendido a una parte de la clase política de la capital dezana, no tanto en otros foros, donde se barajaba esta decisión desde hacía semanas. ¿Por qué ahora? El veterano político desearía otorgarle protagonismo a la ya anunciada candidata para 2027, la comerciante Mari Fernández Sanmartín [responsable local del partido desde enero de 2025] y al mismo tiempo renovar el grupo municipal. Así, Manuel Carbón será el sustituto de Ariadna Fernández, mientras que Fernández Sanmartín será la que ocuparía el sillón de Vilariño en el salón de plenos del Castro Teconolóxico.

Otras fuentes aseguran que la dimisión de Vilariño estaría acordada con la dirección nacional del partido Curiosamente, Ariadna Fernández también formalizó su renuncia un día 24, aunque un mes antes. Los asientos del grupo municipal estarán vacíos este viernes en un pleno donde se dará cuenta de la renuncia de ambos y en principio en la sesión ordinaria de abril ya serán ocupados por Manuel Carbón y Mari Fernández. Si Vilariño hubiese demorado su renuncia las credenciales de su relevo no llegarían hasta dentro de un par de meses.

La «gratitud» del partido

La agrupación local expresaba este martes su «enorme gratitude» y lo hacía de una forma «enérxica» para agradecer a Vilariño su labor y su capacidad de interlocución con los vecinos tanto en la oposición como cuando tuvo responsabilidades de gobierno. El Consello Local le atribuye el mérito de dejar una organización «cohesionada e sólida, implantada territorialmente e con capacidade de aspirar a calquera meta que se propoña».

El BNG apunta que con este movimiento se busca que se visualice «un tempo novo e un novo equipo municipal» con el fin último de concurrir a las próximas elecciones con un proyecto político y un progama alternativo al PP liderando la corporación municipal. «Resta un ano para mostrar a excelente capacidade de Mari Carme Fernández como candidata», añade.

El Consello Local se reunió este lunes 23 para someter a debate la propuesta de Vilariño, renuncia que fue aprobada por unanimidad. En el seno de la organización también se decidió el relevo de Vilariño con el objetivo de que el grupo municipal, formado por Fernández Sanmartín y Manuel Carbón, pueda sentarse en el consistorio y «estar a pleno funcionamento» justo el último año que resta para las elecciones.

Histórico del BNG lalinense

Francisco Vilariño, nacido en Lalín en 1975, es uno de los referentes del BNG en la capital dezana y su incursión en el nacionalismo gallego comenzó cuando era poco más que un adolescente, en su etapa como estudiante en el instituto Ramón María Aller.

En 2003 se estrenó como candidato y fue entonces cuando el Bloque logró sus mejores resultados en la capital dezana, con tres ediles y casi el 17 por ciento de los votos. Cuatro años después repitió el techo de tres representantes en la cámara municipal al lograr el 15,97 por ciento de las papeletas emitidas.

En la siguiente convocatoria electoral fue Xesús Cordeiro Budiño (Menfis) el cabeza de lista y, con Vilariño de ocho, el partido bajó a dos representantes. El profesor Xosé Manuel López encabezó la lista en 2015 y, con poco más del 5 por ciento de los votos, se quedó en un concejal.

Fue la primera vez que el BNG tocó poder al integrarse en un cuatripartito encabezado por Rafael Cuíña (Compromiso) que desalojó en las urnas al popular José Crespo. No obstante, no fue el candidato ese año el que ocupó el sillón del grupo municipal, sino Francisco Vilariño, que ocupaba el quinto puesto en la lista, tras un movimiento en la agrupación local que más de una década después todavía siembra dudas y guarda silencios.

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Vilariño fue entonces uno de los ediles del ejecutivo con más peso y asumió delegaciones como Obras y Turismo, a las que aportó dinamismo. Trabajó en el gobierno sin dedicación exclusiva por el veto de la Plataforma Aberta Cidadá (APAC), organización que también aportaba un representante (Lara Rodríguez Peña) al ejecutivo de coalición. El ahora dimitido repitió en 2019, con él solo como representante público, y en las últimas municipales el BNG subió a dos.