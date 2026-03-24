Desde Tolosa a Lalín a piñón fijo

El pasado fin de semana, el espíritu solidario unió los 1.400 kilómetros que separan Tolosa de Lalín en un viaje marcado por la generosidad sobre ruedas. Raúl Hinojosa, trabajador de una fábrica de pinturas en la localidad guipuzcoana, aterrizó en la capital de Deza con el coche cargado de material de alta gama para la oenegé Recycling Bicicletas Solidarias, fundada y coordinada por José Luis Pereira, «Seixo».

La chispa de esta colaboración solidaria surgió en el mundo digital: «A Seixo y Recycling me los encontré en Instagram», explica Hinojosa. Con la experiencia previa de haber colaborado con la Fundación Alberto Contador y una destreza mecánica que le viene de lejos –«desde pequeño me he arreglado mis bicis»–, el tolosarra no dudó en contactar con Seixo para ofrecer su ayuda desinteresada a la oenegé lalinense. Para materializar la entrega, solicitó cuatro días de descanso en su trabajo y, junto a su familia, emprendió la ruta hacia tierras del centro de Galicia.

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El cargamento superó las expectativas iniciales. Según confirmó el propio guipuzcoano, Hinojosa hizo entrega de cuatro bicicletas de adulto, cuatro de niño, cuatro patinetes y sillas de bebé, además de una ingente cantidad de repuesto profesional para bicicletas. Este material técnico permitirá a la oenegé gallega seguir impulsando sus proyectos sociales a través de la recuperación de vehículos a pedales. El gesto de Raúl Hinojosa, que sacrificó sus días libres para cruzar la península de punta a punta, refuerza la red de solidaridad que permite a Recycling seguir pedaleando por quienes más lo necesitan en distintas partes del mundo.♦ n