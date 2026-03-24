Silleda se suma a la red contra el acoso escolar

Silleda ha aprobado su adhesión al convenio de colaboración para el desarrollo de la Rede de Concellos contra o acoso escolar, una iniciativa impulsada para reforzar la coordinación institucional frente al bullying.

La incorporación a esta red permitirá al Concello acceder a recursos, programas formativos y acciones de sensibilización, además de compartir experiencias y buenas prácticas con otros ayuntamientos gallegos. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante posibles casos y avanzar, sobre todo, en la prevención.

Desde el gobierno local destacan que el acoso escolar exige una respuesta continuada y coordinada, con implicación de toda la comunidad educativa, desde los centros y el profesorado hasta las familias, las administraciones y el tejido social del municipio. La adhesión también abre la puerta al desarrollo de iniciativas específicas en el ámbito local, adaptadas a la realidad de Silleda, como campañas de concienciación, actividades educativas y herramientas de apoyo para la detección temprana de situaciones de riesgo.

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La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya la necesidad de seguir creando entornos seguros para la infancia y la adolescencia. «Temos claro que a prevención é clave e que hai que estar ao lado dos nosos nenos e nenas, acompañándoos e dándolles ferramentas», remarca.