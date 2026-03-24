Silleda reúne ExpoMunicipal y Enerxétika desde el miércoles

La Xunta presentó este lunes las nuevas ediciones de ExpoMunicipal 2026 y Enerxétika, que se celebrarán entre el miércoles 25 y el viernes 27 de marzo en la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. La doble cita reunirá a 475 firmas expositoras de una veintena de países, representadas por 167 expositores directos, en una superficie conjunta de más de 7.700 metros cuadrados netos.

Ambos encuentros mostrarán tecnologías, productos y servicios orientados tanto a la mejora de la gestión municipal como a la transformación del sector energético. En el acto de presentación participaron la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto; el director xeral de Planificación Enerxética e Minas y director del Inega, Pablo Fernández Vilas; y el director de la Fundación Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán. Asistió también el vicepresidente primero de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Ángel Moldes.

En el caso de ExpoMunicipal, la feria pondrá el foco en la gestión y el aprovechamiento de los espacios verdes urbanos, además de reunir propuestas vinculadas al mobiliario urbano, la limpieza, el ciclo del agua, los residuos, la movilidad, la iluminación, la seguridad o la jardinería. Natalia Prieto destacó que el objetivo es avanzar hacia «espazos máis sostibles, eficientes, accesibles, seguros e verdes».

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Por su parte, Enerxétika volverá a centrarse en la sostenibilidad, la eficiencia energética y las energías renovables, con un programa de 40 conferencias y la presentación de 13 proyectos en su Salón da Innovación. Fernández Vilas subrayó el papel del certamen en un contexto en el que la energía está en el centro del debate y recordó que las renovables «teñen que xogar un papel fundamental».