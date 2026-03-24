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«Silleda Camiña» vuelve a las andadas

«Silleda Camiña» vuelve a las andadas |

«Silleda Camiña» vuelve a las andadas |

El programa municipal retomó sus rutas guiadas, con salidas lunes y miércoles a las 17.00 horas desde el pabellón César G. Fares. El Concello mantiene abierto el plazo de inscripción para una iniciativa que fomenta hábitos saludables y da a conocer espacios del municipio.

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