Sello venezolano para el altar de As Dores

La Diócesis de Lugo vivió este fin de semana una jornada de celebración con la ordenación sacerdotal de Jesús Ángel González Beltrán (Venezuela, 1995), cuya trayectoria pastoral quedará vinculada de forma inmediata a la comarca de Deza. Tras recibir el sacramento de manos del obispo Alfonso Carrasco en la Catedral de Lugo, se ha confirmado que su primer nombramiento oficial será en la zona de Lalín, donde ya venía desempeñando su labor como diácono. El nuevo sacerdote, cuya vocación se fraguó hace diez años tras una peregrinación juvenil, representa una de las nuevas caras que alivian la falta de vocaciones en la diócesis. Miembro del movimiento Camino Neocatecumenal (más conocido como «los kikos»), su formación ha sido internacional, con experiencias misioneras en la diócesis de Quilmes (Argentina) y en el Vicariato Apostólico de Pando (Bolivia). Sin embargo, ha sido en la Unidad Pastoral de Lalín y O Corpiño donde ha completado su etapa formativa más reciente, integrándose plenamente en la vida de las parroquias locales.

Momento de la «postración» en la ceremonia celebrada el domingo en la Catedral de Santa María de Lugo. | BERNABÉ

El afecto que ha cosechado en la zona quedó patente durante la ceremonia, que contó con una nutrida representación del clero dezano. Sacerdotes como José Criado y Santiago Lillo (Lalín), José Pérez (Silleda), José Catanga (A Bandeira) y Amador Marugán (Siador) arroparon al nuevo presbítero en su paso definitivo al altar. Durante la homilía, el obispo de Lugo le instó a confiar siempre «en la palabra firme de Dios», recordándole que su misión «nace de la iniciativa del Señor Jesús». Aunque se ordenó junto a su compatriota Salomón Andrés Nakha Akel, el futuro próximo de Jesús Ángel González seguirá ligado a la parroquia de As Dores de Lalín y a la Unidad Pastoral de O Corpiño. Este primer destino oficial como sacerdote permitirá dar continuidad al trabajo que ya venía realizando con los feligreses, quienes recibieron la noticia de su continuidad en la zona con especial alegría, según explica el párroco José Criado.

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Esperanza

La ordenación de Jesús Ángel González Beltrán y Salomón Andrés Nakhal Akel, formados en el Seminario Misionero Diocesano Redemptoris Mater de Lugo y acompañados por sus familiares en un día tan señalado, supone «un motivo de esperanza para toda la Iglesia lucense, especialmente en el contexto del Día del Seminario», explican desde el obispado. Tras años de formación, discernimiento y experiencia misionera, «comienzan ahora su ministerio sacerdotal al servicio del pueblo de Dios. Una jornada que deja una certeza en la vida de la diócesis: Dios sigue llamando y suscitando vocaciones al servicio de la Iglesia», señala en su comunicado a través de la web corporativa. Con estas ordenaciones celebradas el fin de semana en sede catedralicia, la diócesis de Lugo suma su quinto sacerdote en un lustro. En el año 2021 se habían realizado las de Rubén Ponce (Ferrol, 1989) y Guillermo Carrillo Vargas (Costa Rica, 1988), mientras que en el años 2023 se sumó Ignacio Felpeto Criado (Lugo, 1999).