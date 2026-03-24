RTVE lleva el Camino de Invierno al mundo

El Camino de Invierno será protagonista este martes 24 de marzo en Televisión Española con la emisión de un reportaje en el programa La Aventura del Saber, a partir de las 10.00 horas en La 2, en el Canal Internacional y también en RTVE Play. La pieza, promovida por la Asociación de Municipios del Camino de Invierno, busca reforzar la proyección de este itinerario histórico, considerado una de las rutas jacobeas con más personalidad y una de las que atraviesa Deza. El reportaje permitirá acercar al público los valores patrimoniales, paisajísticos y culturales de un recorrido que gana visibilidad como destino de peregrinación y atractivo turístico, al tiempo que contribuye a difundir su historia, su singular trazado y el potencial de los municipios por los que discurre.