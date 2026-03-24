Ruta jacobea
RTVE lleva el Camino de Invierno al mundo
Redacción
El Camino de Invierno será protagonista este martes 24 de marzo en Televisión Española con la emisión de un reportaje en el programa La Aventura del Saber, a partir de las 10.00 horas en La 2, en el Canal Internacional y también en RTVE Play. La pieza, promovida por la Asociación de Municipios del Camino de Invierno, busca reforzar la proyección de este itinerario histórico, considerado una de las rutas jacobeas con más personalidad y una de las que atraviesa Deza. El reportaje permitirá acercar al público los valores patrimoniales, paisajísticos y culturales de un recorrido que gana visibilidad como destino de peregrinación y atractivo turístico, al tiempo que contribuye a difundir su historia, su singular trazado y el potencial de los municipios por los que discurre.
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
- Vecinos claman contra el «desmadre» de las terrazas en el Casco Vello
- Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- Una cooperativa rescata el proyecto de un edificio de 21 viviendas con vistas a la ría de Vigo