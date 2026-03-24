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Rodeiro, de excursión al monte de Pereira

El alumnado del CPI de Rodeiro participará el viernes 27 en una excursión al monte común de Pereira con motivo del Día del Árbol. Realizará una plantación de castaños y participará en actividades sobre montes mancomunados, silvicultura y botánica. El programa incluye la elaboración de macetas de acebo y una visita a Pena do Marco.

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