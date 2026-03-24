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Día da Árbore

Plantación no Día da Árbore e dos Bosques en Soutelo de Montes

Plantación no Día da Árbore e dos Bosques en Soutelo de Montes |

Plantación no Día da Árbore e dos Bosques en Soutelo de Montes |

O CEIP Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes realizou unha plantación de castiñeiros nos terreos da mancomunidade de montes de Vilapouca para celebrar o Día da Árbore e o Día Internacional dos Bosques. Participaron trinta e cinco alumnos de primaria que contaron coa axuda dos axentes forestais do distrito 16 e persoal de extinción de incendios.

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