Plantación no Día da Árbore e dos Bosques en Soutelo de Montes

O CEIP Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes realizou unha plantación de castiñeiros nos terreos da mancomunidade de montes de Vilapouca para celebrar o Día da Árbore e o Día Internacional dos Bosques. Participaron trinta e cinco alumnos de primaria que contaron coa axuda dos axentes forestais do distrito 16 e persoal de extinción de incendios.