Demandas ciudadanas
Piden una plaza de aparcamiento de movilidad reducida en la rúa Recanto
Una vecina denuncia el silencio del ayuntamiento a su solicitud
redacción
Una vecina de la calle Recanto de Lalín lamenta el silencio del ayuntamiento a su solicitud de instalación de una plaza de aparcamiento reservada para personas de movilidad reducida. Explica que en esta rúa, entre la Rolda Leste y A Corredoira, no existe ninguna plaza de estas características y las dos más cercanas están a bastante distancia, en una urbanización levantada en la zona de As Cavirtas.
La afectada asegura que cuenta con un grado de discapacidad del 58% y a pesar de que puede manejar su propio vehículo, no tiene una plaza libre para aparcar cerca de su vivienda, situada en el número 5 de la calle Recanto. Afirma que a finales del año pasado se desplazó hasta el consistorio para gestionar esta solicitud y que técnicos municipales le plantearon como alternativa que estacionase en la Rolda Leste. En su segunda visita, alega, quedaron de darle una solución que, por el momento no acaba de llegar.
Esta misma vecina lamenta el escaso control que se realizan sobre los aparcamientos en esta zona, con furgonetas que llevan meses estacionadas sin moverse ocupando dos plazas o la invasión de aceras por parte de otros vehículos.
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