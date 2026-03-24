O Corpiño Pequeno se celebra mañana

El Santuario de O Corpiño vive su Festa de Inverno (Corpiño Pequeno), mañana. Habrá misas desde las 9.00 horas, destacando la misa de enfermos (11.00 horas) y la solemne (12.00 horas) con el sacerdote Jesús Ángel González Beltrán, seguida de procesión. Por la tarde habrá misas a las 16.00, 17.00 y 18.00 horas, pulpeiro y la música a cargo de «Sin ton nin son».