La mitad de los desfibriladores están situados en instalaciones públicas

Los municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes reúnen al menos 47 Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA). La mayor parte de los equipos se concentran en A Estrada, con 16, y en Lalín, con 15, mientras que Silleda suma un total de nueve. Más atrás quedan Vila de Cruces, Rodeiro y Forcarei, con dos cada uno, y Agolada, con uno. En el documento no figura ningún aparato en Dozón. Esta es la relación de equipos que figuran en el registro autonómico. Cabe indicar que Galicia cuenta con una normativa específica y detallada que regula la instalación, uso y mantenimiento de desfibriladores fuera del ámbito sanitario.

Casi la mitad de estos dispositivos, un total de 24, están situados en espacios públicos o de uso colectivo. En este recuento se incluyen no solo los instalados en centros docentes, instalaciones deportivas, piscinas y dependencias administrativas, sino también los ubicados en residencias y en instituciones públicas o fundacionales. Con ese criterio, A Estrada se sitúa a la cabeza con 11 equipos, seguida de Lalín, con 6; Silleda, con 4; Vila de Cruces, con 1; Agolada, con 1; y Forcarei, con 1. En el documento no figuran desfibriladores de este tipo en Rodeiro ni en Dozón.

En la capital de Tabeirós, la red se extiende por distintos puntos del municipio. El inventario autonómico sitúa DESA en el CIAE Galicia, tanto en la sala de coordinación como en el registro del 061 Galicia; en la residencia de mayores; en la piscina climatizada de Agasp; en el pabellón Coto Ferreiro; en los campos de fútbol Manuel Regueiro, Novo Municipal y San Martiño-Callobre; en la Academia Galega de Seguridade Pública; en el CEIP Figueiroa y en la Tesorería General de la Seguridad Social.

En Lalín, los equipos localizados en espacios de uso público o colectivo aparecen en el pabellón municipal de deportes, el complejo deportivo Lalín Arena, el estadio Manuel Anxo Cortizo, el IES Laxeiro, la Residencia As Dores y la Residencia DomusVi Lalín. En Silleda, el listado recoge desfibriladores en el Parque de Bombeiros de Deza, en los campos de fútbol de Outeiriño (Silleda) y A Gandareira (A Bandeira), y también en la Fundación Semana Verde de Galicia y en el centro de Cogami en Medelo.

La relación se completa con un equipo en el IES Marco do Camballón, en Vila de Cruces; otro en el campo de fútbol de Agolada; y otro más en la residencia y apartamentos tutelados Nosa Señora das Dores, en Forcarei. En Rodeiro funciona en la residencia de Río.

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En Lalín constan en empresas con un número elevado de trabajadores como Inasus, La Veneciana o Canteras del Arenal y en los centros comerciales, además del camping Huttopia de Prado. En Trasdeza en las firmas Mibasa, General de Hormigones y Coesco Deza. También en CRC Obras y Servicios (Vila de Cruces y Granitos Pontepedroso (Rodeiro). Asimismo, en las estradenses Erimsa, Martínez Otero, además del Recreo Cultural. Finalmente, en Forcarei está instalado un equipo en las dependencias de la compañía Teccarsa.