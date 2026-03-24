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Gimnasia rítmica

Lalín brilla sobre el tapiz

Cuatro gimnastas de Lalín, que compiten con la Escuela Marusía, destacaron en el torneo escolar de Ourense

El equipo en el que compiten las dos lalinenses. |

El equipo en el que compiten las dos lalinenses. |

REDACCIÓN

Lalín

La primera fase clasificatoria del Campionato Escolar de Ourense de gimnasia rítmica contó con representación lalinense. Cuatro lalinenses, que pertenecen a la Escola Marusía, brillaron en la competición celebrada el pasado fin de semana.

Naroa Datorre Lareo logró un segundo puesto en la categoría individual cadete y su compañera Sofía Ardilla Rueda fue tercera en la sección alevín. Ya como representantes del club Marusía se subieron al tercer cajón del podio junto a sus compañeras Martina, Alba y Clara. Este equipo, con las dos lalinenses, tiene como objetivo la final autonómica de esta disciplina olímpica.

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