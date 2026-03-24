Lalín brilla sobre el tapiz

La primera fase clasificatoria del Campionato Escolar de Ourense de gimnasia rítmica contó con representación lalinense. Cuatro lalinenses, que pertenecen a la Escola Marusía, brillaron en la competición celebrada el pasado fin de semana.

Naroa Datorre Lareo logró un segundo puesto en la categoría individual cadete y su compañera Sofía Ardilla Rueda fue tercera en la sección alevín. Ya como representantes del club Marusía se subieron al tercer cajón del podio junto a sus compañeras Martina, Alba y Clara. Este equipo, con las dos lalinenses, tiene como objetivo la final autonómica de esta disciplina olímpica.