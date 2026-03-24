«Me gusta ayudar a la gente, saber que puedo mejorar su día»

Laura Barros Pérez, de tan solo 23 años, es una esteticien y masajista nacida en Barcelona y que forma parte de la plantilla de Zen Espazo Benesta. A su corta edad viene de conseguir la plata en el Campeonato Ibérico Internacional de Masaje celebrado este fin de semana en Marbella.

¿En qué consistía este certamen?

Se trata de un certamen en el que compite gente de distintos países. Hay varias categorías, como masaje facial, deportivo o técnicas orientales. Yo participé en Spa y Wellness, centrada en el bienestar y los masajes relajantes.

Y cuénteme,¿esperaba lograr un segundo puesto?

En absoluto. Era mi primera vez, y había muchísimo nivel, así que no me lo esperaba para nada. Cuando dijeron mi nombre me emocioné muchísimo.

¿Qué supone este reconocimiento para usted?

Significa un montón. Es un gran impulso, el masaje es un ámbito que disfruto mucho, especialmente el de esta rama de spa y wellness. Además, yo no llevaba nada demasiado organizado. Otros participantes llegaron cargados de productos y maletines, per en mi caso, fui natural, sin una gran preparación previa, simplemente haciendo lo que hago cada día en cabina.

Usted es todavía muy joven, háblenos de sus orígenes en este secto. ¿Cómo fueron sus comienzos?

Estudié el ciclo de Peluquería cuando tenía 16 años. Lo disfruté mucho, y por complementar mi formación decidí continuar con el ciclo superior de Estética. Por aquel entonces no sabía que se me abrirían las puertas a un mundo que disfrutaría tanto, pero así fue. Empecé a tomar contacto con esta práctica a raíz de eso, y desde entonces hasta ahora seguí por ese camino.

Parece que lo tiene bastante claro, ¿qué es lo que más le gusta de esta disciplina?

Son muchas cosas. Me encanta el trato con los clientes, se abren mucho cuando están en cabina. Me gusta saber que estoy ayundando a que la gente se sienta mejor, o que incluso puedo cambiarles el día. Es muy habitual que alguien entre estresado o con mala cara, y que salga completamente diferente. Incluso puedes mejorar cuestiones relacionadas con la salud como el dolor y la tensión muscular.

¿Diría que hoy en día, al vivir ritmos más acelerados, la gente pone más en valor servicios como el masaje?

Hay mucha que ya entiende los beneficios de estos tratamientos y los priorizan, pero hay otra tanta que no, y es una pena. Creo que si todo el mundo se diese un masaje una vez al mes tendríamos una sociedad menos estresada y seguramente más feliz.

Para finalizar, ahora que sabe que esto de las competiciones se le da bien, ¿tiene pensado participar en más certámenes similares?

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Lo cierto es que ya le he echado el ojo a algún evento más de estas características. Estoy particularmente interesada en los internacionales. A mí me encanta viajar, así que espero poder unirme a otra convocatoria pronto.