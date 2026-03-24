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La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Agolada por falsedad documental tras un accidente en Lalín

Vehículo implicado en el delito de falsedad detectado en enero en Lalín.

Vehículo implicado en el delito de falsedad detectado en enero en Lalín. / OPC-Pontevedra

Ángel Graña

Lalín

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Lalín, investiga a dos hombres de 33 y 65 años por presunta falsedad documental tras un siniestro vial ocurrido el pasado mes de enero. Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 156,9 de la carretera N-640, donde un vehículo se salió de la vía y colisionó contra la señalización.

Al llegar al lugar del accidente, los agentes encontraron a los servicios sanitarios y a Protección Civil auxiliando a un herido. En ese momento, uno de los investigados aseguró ser el conductor y afirmó que el hombre trasladado en ambulancia era un familiar que viajaba como acompañante. Sin embargo, las pesquisas posteriores revelaron que la persona herida era en realidad el único ocupante y se encontraba en el asiento del conductor al ser rescatada.

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Según la investigación, los implicados facilitaron una versión falsa para inducir a error en la documentación oficial del siniestro. Por estos hechos, ambos varones fueron investigados formalmente —uno el 2 de febrero y otro el 9 de marzo— bajo el artículo 392 del Código Penal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Número 2 de Lalín, subrayando la importancia de la veracidad en los informes oficiales para garantizar la seguridad jurídica y vial.

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