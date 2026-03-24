La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Agolada por falsedad documental tras un accidente en Lalín

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Lalín, investiga a dos hombres de 33 y 65 años por presunta falsedad documental tras un siniestro vial ocurrido el pasado mes de enero. Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 156,9 de la carretera N-640, donde un vehículo se salió de la vía y colisionó contra la señalización.

Al llegar al lugar del accidente, los agentes encontraron a los servicios sanitarios y a Protección Civil auxiliando a un herido. En ese momento, uno de los investigados aseguró ser el conductor y afirmó que el hombre trasladado en ambulancia era un familiar que viajaba como acompañante. Sin embargo, las pesquisas posteriores revelaron que la persona herida era en realidad el único ocupante y se encontraba en el asiento del conductor al ser rescatada.

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Según la investigación, los implicados facilitaron una versión falsa para inducir a error en la documentación oficial del siniestro. Por estos hechos, ambos varones fueron investigados formalmente —uno el 2 de febrero y otro el 9 de marzo— bajo el artículo 392 del Código Penal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Número 2 de Lalín, subrayando la importancia de la veracidad en los informes oficiales para garantizar la seguridad jurídica y vial.