Flow y Scene Ballet se cuelgan 55 oros y 20 platas en Ourense

Las escuelas lalinenses Scene Ballet y Flow firmaron un sobresaliente papel el pasado fin de semana en la primera fase del Concurso Nacional de Danza, celebrada en Ourense entre el viernes 20 y el domingo 22. Entre ambas academias desplazaron a 57 bailarines y bailarinas y regresaron con un balance conjunto de 75 premios, en una participación que confirmó el alto nivel de la danza en Lalín y la proyección de sus centros en el circuito competitivo.

Expedición de Scene Ballet desplazada a la ciudad de As Burgas.

La Escuela de Artes Flow debutó en competición con una actuación brillante. El centro desplazó a 32 bailarines y presentó 42 coreografías, consiguiendo 32 primeros puestos y diez segundos. De esos primeros premios, doce llegaron por unanimidad de los jueces y dos alcanzaron la máxima puntuación del concurso. La escuela compitió en categorías individuales, dúos, tríos y grupales en géneros como hip hop, contemporáneo, salsa, bachata, ballet y afro.

Más allá de la cosecha de premios, Flow subrayó como principal logro haber conseguido por primera vez clasificar a todas sus bailarinas para la final nacional en Cartagena. La expedición estuvo formada por África Agra, Lucía Rey, Erea González, Xiana Blanco, Iris González, Noa Blanco, Leyre Rey, Sofía Rey, Leire López, Naiara Otero, Nayara Simoes, Laura Fernández, Lía Regal, Xiana Sucasas, Zenovia Romero, Carla Abeledo, Vega Docampo, Lara Corral, Jimena García, Candela Vázquez, Olaya Gil, Sabela Mato, Noa Barrio, Sara Ngombe, Mara Blanco, Sofía Otero, Myriam López, Carmen González e Iria Barrio. La preparación coreográfica corrió a cargo de Isabel Robles, Lorena Perezoto y Wilbert Romero. Desde Flow quisieron agradecer de manera expresa el respaldo recibido durante todo el proceso, con una mención especial a sus aliados comerciales y a los padres de las bailarinas por el apoyo prestado.

Scene Ballet acudió al certamen con 25 alumnas y alumnos y cerró su paso por Ourense con 33 premios, repartidos en 23 primeros puestos y 10 segundos, además de dos felicitaciones del jurado y ocho unanimidades. La escuela compitió en danza clásica, jazz, contemporánea y urbana, logrando también varias reclasificaciones a nivel avanzado, un aspecto especialmente valorado por el centro lalinense.

En clásica, José Gulías Rodríguez logró oro, felicitación del jurado y pase a avanzado en individual elemental, mientras Saleta Cea Cea se colgó la medalla dorada con unanimidad en superior avanzado. También fueron oro Lidia González Nogueira y Aldara García Lois, y completaron los premios Yohanna Vieira Brito, Alba López Saa, Penélope Parma Chacón, Catarina Oliveira Pampín, Ánxela González Otero, Mara González Ledo y Natalia Cea Méijome. En jazz, José Gulías y Aldara García repitieron con oro, unanimidad y reclasificación a avanzado; Pink Elephants, Lidia González Nogueira y Valentina Romero Camoira lograron también el primer puesto, mientras Saleta Cea sumó una plata A.

En contemporáneo, As Panadeiras consiguió oro, unanimidad y pase a avanzado, al igual que Yohanna Vieira en categoría 1. Irene Lamas Rodríguez logró oro con distinción especial; Natalia Cea, Valentina Romero Camoira y el grupo Prodigy fueron también primeros. En urbana, Megacrew obtuvo oro y felicitación del jurado, y Kill the Beat, oro con unanimidad. En individuales, José Gulías y Lidia González lograron oro con unanimidad; Aldara García, Saleta Cea, Fiona Sánchez Taboada y Penélope Parma subieron también a lo más alto, mientras Iara Lalín Cunha y Natalia Cea cerraron la participación con dos platas A.

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Desde Scene Ballet valoran de forma muy positiva la experiencia en Ourense. «Estamos moi felices polo traballo do alumnado e do profesorado e pola implicación das familias. Cada vez máis, imos competindo en avanzado e iso é todo un orgullo para nós. É o resultado dun bo traballo técnico», señalan desde la escuela. La preparación del alumnado corrió a cargo de Anthony Vivas, Nowy Rivas, Skío Carral y Ari Vázquez.