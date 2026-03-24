Fervenza de Ouzande rinde cuentas

La Asociación Cultural A Fervenza de Ouzande celebró el domingo su junta general anual, la primera presidida por Noelia Bouzón, elegida presidenta en 2025.

A la reunión asistieron unas 30 personas, que aprobaron tanto el informe económico como el de gestión presentado por la nueva directiva. Durante el encuentro se puso de relieve que en 2025 se mantuvo el nivel de actividad de los últimos años, destacando especialmente las clases de música y baile tradicional, que reúnen a cerca de 40 personas matriculadas.

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Asimismo, la asociación organizó diversas rutas y excursiones, además de celebraciones como el magosto o el entroido, consolidando así su papel dinamizador.