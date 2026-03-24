El Concello de A Estrada acoge desde ayer hasta el próximo viernes las jornadas sobre deporte inclusivo Equal Play, celebradas a través del programa Erasmus+, financiado por la Unión Europea. En estas jornadas participan un total de 16 personas procedentes de paises como Serbia, Grecia, Portugal, Ucrania, Andalucía y Madrid. Su desarrollo en A Estrada fue promovido por el colectivo Imaxina e Axuda.

A Estrada acoge un curso internacional de deporte inclusivo

A lo largo de los próximos días los participantes utilizarán las instalaciones deportivas de A Estrada. Ayer precisamente, realizaron un alto en esta formación para acercarse al consistorio de A Estrada, donde fueron recibidos por el alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, y los concejales de Turismo e Cultura, Óscar Rancaño y Lucía Seoane.

Laura Piso, responsable de Imaxina e Axuda, es la gran promotora de una iniciativa que surgió a raíz de su entrada en el programa Erasmus+. La estradense decidió entonces presentar su propio proyecto a través de su asociación y con base en A Estrada, una propuesta que recibió la financiación necesaria para llevarse a cabo.

A partir de ahí, tocó ir dando forma a un extenso programa en el que se mezcla formación sobre deporte inclusivo con actividades culturales. En la jornada de ayer tuvieron por ejemplo varias clases que se impartieron en el centro juvenil La Estación. Además, conocieron más sobre el boxeo adaptado y probaron deportes innovadores como el Jugger que practican colectivos locales. Ya por la noche se organizó una fiesta con comida gallega y con baile tradicional en colaboración con la asociación A Fervenza de Ouzande. Hoy será la noche serbia-portuguesa y mañana la griega-ucraniaca. En ellas los participantes mostrarán los bailes tradicionales de sus países.

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Además, también visitarán la sede de la ONCE en Pontevedra, conocerán el fútbol para ciegos, visitarán el Pazo de Oca y practicarán baloncesto en silla de ruedas, entre otras actividades.