Donación de sangre en Silleda y A Bandeira

La unidad móvil de donación de sangre visitará Silleda y A Bandeira el 7 de abril para facilitar las extracciones entre la población. En Silleda estará operativa en la rúa Progreso en horario de mañana (10:00-14:00) y de tarde (16:00-21:00), mientras que en la localidad de Manduas atenderá junto al centro de salud en horario vespertino únicamente.