Dimite Francisco Vilariño, un histórico del BNG de Lalín

El histórico del nacionalismo lalinense Francisco Vilariño Taboada presentó su dimisión como concejal. Su marcha se produce, curiosamente, un mes después de que su compañera en el grupo municipal Ariadna Fernández González tomase la misma decisión para centrarse en exclusiva en su labor como parlamentaria autonómica del BNG.

La salida de Vilariño sorprendió a una parte de la clase política de la capital dezana, no tanto en otros foros, donde se barajaba esta decisión desde hacía semanas. ¿Por qué, ahora? El veterano político desearía otorgarle protagonismo a la ya anunciada candidata para 2027, la comerciante Mari Fernández Sanmartín (responsable local del partido desde enero de 2025) y al mismo tiempo renovar el grupo municipal. Así, Manuel Carbón será el sustituto de Ariadna Fernández, mientras que Fernández Sanmartín será la que ocuparía el sillón de Vilariño en el salón de plenos del Castro Teconolóxico.

Otras fuentes aseguran que la dimisión de Vilariño estaría acordada con la dirección nacional del partido Curiosamente, Ariadna Fernández también formalizó su renuncia un día 24, aunque un mes antes.

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Francisco Vilariño, nacido en Lalín en 1975, es uno de los referentes del BNG en la capital dezana y su incursión en el nacionalismo gallego comenzó cuando era poco más que un adolescente, en su etapa como estudiante en el instituto Ramón María Aller. En 2003 se estrenó como candidato y fue entonces cuando el Bloque logró sus mejores resultados en la capital dezana, con tres ediles y casi el 17 por ciento de los votos. Cuatro años después repitió el techo de tres representantes en la cámara municipal al lograr el 15,97 por ciento de las papeletas emitidas. En la siguiente convocatoria electoral fue Xesús Cordeiro Budiño (Menfis) el cabeza de lista y, con Vilariño de ocho, el partido bajó a dos representantes. El profesor Xosé Manuel López encabezó la lista en 2015 y, con poco más del 5 por ciento de los votos, se quedó en un concejal. Fue la primera vez que el BNG tocó poder al integrarse en un cuatripartito encabezado por Rafael Cuíña (Compromiso) que desalojó en las urnas al popular José Crespo. No obstante, no fue el candidato ese año el que ocupó el sillón del grupo municipal, sino Francisco Vilariño, que ocupaba el quinto puesto en la lista, tras un movimiento en la agrupación local que más de una década después todavía siembra dudas y guarda silencios. Vilariño fue entonces uno de los ediles del ejecutivo con más peso y asumió delegaciones como Obras y Turismo, a las que aportó dinamismo. Trabajó en el gobierno sin dedicación exclusiva por el veto de la Plataforma Aberta Cidadá (APAC), organización que también aportaba un representante (Lara Rodríguez Peña) al ejecutivo de coalición. El ahora dimitido repitió en 2019, con él solo como representante público, y en las últimas municipales el BNG subió a dos.