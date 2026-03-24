Cortan Principal y Loriga para reponer parterres dañados

El concejal de Obras de Lalín, José Cuñarro, supervisó ayer por la mañana el comienzo de las obras destinadas a la protección de los parterres situados en las calles Principal y Joaquín Loriga, dos de las vías más céntricas del municipio. Esta actuación responde a la necesidad de preservar estos espacios vegetales, que venían sufriendo un notable deterioro debido al uso indebido por parte de vehículos, que invadían estas zonas verdes en sus maniobras de aparcamiento en casos.

La intervención contempla la instalación de bordillos de granito en casi una decena de parterres. Este material es el mismo que ya se emplea en los enlosados que configuran estos espacios, garantizando así una integración estética con el entorno urbano. Además, los bordillos contarán con esquinas rebajadas en las zonas que delimitan los aparcamientos, con el objetivo de facilitar la funcionalidad sin comprometer la protección de las áreas ajardinadas.

Los nuevos elementos tendrán aproximadamente 20 centímetros de altura y una anchura suficiente para cubrir toda la superficie del perímetro de los parterres. De este modo, se impedirá la invasión de las ruedas de los vehículos, principal causa de lo deterioro de estos espacios, que estaba provocando el aplastamiento de la vegetación y la degradación del suelo.

Los trabajos comenzaron ayer y se desarrollarán a lo largo de los próximos días, dado el número de espacios en los que se va a actuar. Además de la colocación de los bordillos, será necesario respetar los tiempos de secado y sellado de los materiales empleados como cementos y colas, para garantizar la correcta instalación y durabilidad de las estructuras. El edil avanzó que mientras duren las obras y los elementos estén en proceso de secado, ambas calles permanecerán cerradas.

Reposición de plantas

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De manera paralela, el ayuntamiento está llevando a cabo labores de reposición de plantas, así como tareas de abonado y aireado de la tierra, con fines de recuperar y mejorar el estado de los espacios vegetales afectados. El concejal de Obras manifestó su confianza en que esta actuación permita poner fin a los destrozos registrados en estas áreas verdes, que eran utilizados de forma indebida por algunos conductores que estacionaban sobre zonas destinadas al jardín. En este sentido José Cuñarro indicó: «Con esta medida buscamos protexer un patrimonio urbano que é de todos e mellorar a imaxe e calidade das nosas rúas».