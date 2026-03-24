A concurso dos viviendas sociales en Carballedo

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha sacado a concurso la adjudicación de dos viviendas sociales situadas en Carballedo, una de dos habitaciones y otra de tres, con el objetivo de facilitar alojamiento a familias en situación de dificultad.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de abril, tanto a través del registro municipal como por los medios previstos en la normativa administrativa. Las viviendas se adjudicarán en régimen de ocupación temporal mediante concurrencia competitiva, en función de la puntuación obtenida por los solicitantes.

Entre los requisitos figuran estar empadronado en el municipio con residencia efectiva y continuada de al menos dos años, ser mayor de edad o menor emancipado con capacidad legal para contratar y no ser titular de otra vivienda, salvo en casos justificados.

Además, los aspirantes deberán acreditar una situación económica que les impida acceder al mercado libre, ajustarse a los límites de ingresos fijados en función del IPREM y no disponer de ahorros bancarios superiores a 18.000 euros.

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La baremación tendrá en cuenta la renta per cápita, la situación de la vivienda actual y la presencia de menores, mayores, personas dependientes o con discapacidad, así como otras circunstancias especiales, entre ellas casos de desahucio o violencia de género.