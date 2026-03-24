Las comarcas registraron 83 rupturas matrimoniales, 23 menos en un año

Los juzgados de Lalín y A Estrada registraron el año pasado 83 rupturas matrimoniales, al sumar divorcios y separaciones, frente a las 106 contabilizadas en 2024. El balance deja así una caída conjunta de 23 asuntos, lo que implica un descenso de prácticamente 22 puntos porcentuales Estos son los datos que acaba de difundir el Consejo General del Poder Judicial y suponen un descenso más acusado que el de la media gallega, con una disminución del 13 por ciento en doce meses.

El retroceso se aprecia en las dos sedes. En Lalín se tramitaron 48 rupturas, diez menos que las 58 del ejercicio anterior, lo que equivale a una bajada del 17 %. En este partido judicial no hubo separaciones, de modo que todo el volumen correspondió a divorcios: 30 consensuados y 18 no consensuados, frente a los 40 de mutuo acuerdo y 18 contenciosos del ejercicio anterior. La caída se concentró en los procesos pactados.

En A Estrada, por su parte, el descenso fue todavía más acusado. Los órganos judiciales pasaron de 48 rupturas en 2024 a 35 , es decir, 13 menos y una reducción del 27%. En este caso se contabilizaron 16 divorcios consensuados, 17 sin él y dos separaciones consensuadas, frente a los 28 divorcios de mutuo acuerdo, 19 no consensuados y una separación pactada del año anterior.

Los datos confirman que la ruptura matrimonial sigue llegando sobre todo por la vía del divorcio, mientras que la separación mantiene un peso residual. De hecho, en las dos cabeceras comarcales solo se anotaron dos separaciones, frente a una, mientras que los divorcios absorbieron prácticamente toda la litigiosidad. Tampoco se registraron nulidades matrimoniales en estos dos años.

Más allá de los divorcios y separaciones, los juzgados también tramitan procedimientos vinculados a la organización familiar cuando hay hijos menores o cuando cambian las circunstancias de una resolución anterior. En ese apartado, el curso pasado también dejó una evolución a la baja tanto en los asuntos de guarda y custodia de hijos no matrimoniales como en los de modificación de medidas.

La guarda y custodia de hijos no matrimoniales agrupa los procedimientos entre progenitores que no estaban casados y necesitan fijar judicialmente cuestiones como la convivencia de los menores, el régimen de visitas, la pensión de alimentos o la forma de ejercer la patria potestad. En los casos dentro del matrimonio, esas decisiones suelen resolverse dentro del propio proceso de divorcio o separación, por lo que no figuran como una categoría independiente en el informe. Las comarcas sumaron 33 asuntos de guarda y custodia de hijos no matrimoniales, frente a los 40 de 2024. En Lalín se pasó de 22 a 21 procedimientos, con una cifra muy estable: 11 consensuados y 10 no consensuados en 2025, frente a 10 y 12 respectivamente un año antes. En A Estrada, en cambio, la caída fue más clara, al bajar de 18 a 12 casos, desglosados en siete consensuados y cinco contenciosos.

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También cayeron las modificaciones de medidas, que son los procedimientos en los que se pide cambiar unas reglas ya fijadas por sentencia o acuerdo judicial porque han variado las circunstancias de la familia. Así, Lalín y A Estrada pasaron de 46 modificaciones de medidas en 2024 a 33. El descenso fue especialmente intenso en Lalín, donde los asuntos bajaron de 31 a una veintena. En A Estrada también se redujeron, pero de forma más moderada, al descender de una quincena hasta trece.